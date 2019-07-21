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Fenerbahçe, Benteke için düğmeye bastı

Ersun Yanal, Kruse ve Muriç’ten sonra bir forvet daha istedi, Kanarya rotasını Ada’ya çevirdi. Crystal Palace’ın 28 yaşındaki Belçikalı yıldızı için Comolli, İngiltere’ye gidecek.

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Şampiyonuk kadrosunu kurmak için yola çıkan ve şu ana kadar 6 transfer yapan Fenerbahçe’de başkan Ali Koç, 2-3 oyuncu daha almayı planladıklarını açıklamıştı. Bu isimlerden birinin Christian Benteke olduğu öğrenildi. Hücum hattını Max Kruse ve Vedat Muriç ile takviye eden Sarı-Lacivertliler’de teknik direktör Ersun Yanal’ın hem rekabeti artırmak hem de Kruse ile Muriç’i alternatif bölgelerde kullanabilmek adına Belçikalı golcüyü istediği bildirildi.
 
Satın alma opsiyonu...
 
Yanal’ın talebi sonrası sportif direktör Damien Comolli’nin çalışmalara başladığı kaydedildi. Fransız spor adamının, 28 yaşındaki forvetin transferi için İngiltere’ye gidip Crystal Palace yetkilileri ile görüşeceği kaydedildi. Sarı- Lacivertliler güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Christian Benteke’yi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
 
(Fanatik)
 

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