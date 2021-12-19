Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi kapalı gişe

19 Aralık 2021 Pazar 14:55 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 14:55

23 Şubat 2020... Ülker Stadı'nın tamamen dolu olduğu son derbi, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev maçtı. Koronavirüs salgını nedeniyle önce taraftarların maçlara girişi yasaklandı, ardından belli oranda seyircinin stada alınmasına izin verildi. 9 Kasım'dan itibaren ise tribünler tamamen açıldı. Aradan geçen yaklaşık 22 ayın ardından Kadıköy bir kez daha bir derbide stadın tamamı dolu olacak! Bu akşam Beşiktaş ile oynanacak dev mücadele için genel satışa çıkartılan 47 bin 834 biletin tamamı dün itibarıyla tükendi. Derbi, Ülker Stadı'nda uzun bir aradan sonra alışık olduğumuz muhteşem derbi atmosferinde oynanacak.

GÖRSEL ŞÖLEN

Taraftar grupları Beşiktaş maçı için günler öncesinden özel hazırlıklar yaptı. Dev kapışmada tribünlerde muhteşem görsel şölenler olacağı öğrenildi. Ayrıca stadın dört bir yanı Sarı-Lacivertli pankartlarla donatılacak. İlk düdükten itibaren Fenerbahçe, arkasına yaklaşık 50 bin taraftarının desteğini alarak mücadele edecek. Derbide, Beşiktaş taraftarı olmayacak.