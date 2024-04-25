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Spor

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletleri satışta

27 Nisan Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıktı.

AA25 Nisan 2024 Perşembe 15:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletleri satışta
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda yapılacak maçın biletlerinin satışı, saat 15.00 itibarıyla yüksek divan kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyelerine açıldı. Fenerbahçe Taraftar Kart sahipleri ve faturalı Fenercell aboneleri de saat 20.00'den sonra bilet alabilecek. Genel bilet satışı ise yarın saat 11.00'de başlayacak.

Transfere kapalı olacağı belirtilen biletler, passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 800 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 1.400 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok: 1.500 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 1.650 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 1.800 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 2 bin100 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 2 bin 900 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 3 bin 400 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 3 bin 900 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 4 bin 400 lira

Maraton Alt E Blok: 4 bin 900 lira

Fenerium Alt Avis E Blok: 13 bin lira

Misafir Tribünü: 1.040 lira

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