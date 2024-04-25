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Spor

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı için çalışmalarına devam ediyor

Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe maçın hazırlıklarına teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde devam ediyor.

AA25 Nisan 2024 Perşembe 14:53 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı için çalışmalarına devam ediyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalar ile sona erdi.

Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

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