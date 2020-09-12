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Spor

Fenerbahçe, Beşiktaş'a set vermedi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

AA12 Eylül 2020 Cumartesi 17:25 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 17:25
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, misli.com Sultanlar Ligi’nin ilk haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. 

Sarı lacivertliler, Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan mücadeleyi 25-12, 25-19 ve 25-12’lik setlerle 3-0 kazanarak lige 3 puanla başladı.

Hakemler: Aylin Nazire Turnaoğlu, İbrahim Acar

Fenerbahçe Opet: Cansu Çetin, Bahar Toksoy Guidetti, Lila Şengün, Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas (Melis Yılmaz, Aylin Sarıoğlu, Bianka, İpar Özay Kurt, Beliz Başkır, Ceren Kestirengöz)

Beşiktaş: Zeynep Batmaz, Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Seda Aslanyürek, Sinem Yıldız (Ece Güneşen, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Pehlivan, Elif Teksoy, Gökçe Akkaya)

Setler: 25-12, 25-19, 25-12

Süre: 69 dakika (20, 26, 23)

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