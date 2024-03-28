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Spor

Fenerbahçe biletini kesti! Miha Zajc için ayrılık kapıda

Fenerbahçe sezon başında sözleşme yenilediği ancak şu ana kadar yeterli performans sergilemeyen Sloven futbolcu Miha Zajc için kararını verdi. Sarı lacivertli ekip Miha Zajc'ın menajeriyle görüşme gerçekleştirdi ve oyuncusuna kulüp bulmasını söyledi. İşte detaylar...

Sabah28 Mart 2024 Perşembe 10:33 - Güncelleme:
Fenerbahçe biletini kesti! Miha Zajc için ayrılık kapıda
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Fenerbahçe'de sezon başında 3 yıllık sözleşme yenilenen Miha Zajc, şu ana kadar gösterdiği performansla beklentilerin çok uzağında kaldı.

Forma giymekte güçlük çeken Sloven oyuncuyla yeni sezonda yola devam etmek istemeyen sarı- lacivertliler, Zajc'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve yaz aylarında kulüp bulmasını istedi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Miha Zajc bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıktı. Sloven futbolcu, 2 gollük bir performans sergiledi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Zajc'ın sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 3 milyon Euro.

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