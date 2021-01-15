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Spor

Fenerbahçe, Bursaspor'dan Burak Kapacak ile anlaştı

TFF 1. Lig'de Bursaspor forması giyen genç yıldız adayı Burak Kapacak Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

15 Ocak 2021 Cuma 20:41 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 20:41
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Fenerbahçe, Burak Kapacak için Bursaspor'a resmi teklif yaptı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Burak Kapacak, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İki kulüp arasında resmi görüşmeler ve bonservis pazarlığı başladı.

Fenerbahçe'de yakın takip edilen Burak'la ilgili raporların hayli olumlu olduğu kaydedildi. 1999 doğumlu Burak Kapacak'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Burak için girişimde bulunmuş ancak Bursaspor'un 5 milyon TL'lik bonservis talebi nedeniyle transfer rafa kalkmıştı.

Burak'ın iyi performansının devam ediyor olması Fenerbahçe'de ismini de yeniden gündeme getirdi.

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