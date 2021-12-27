DHA 27 Aralık 2021 Pazartesi 13:15 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 13:15

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Büyükçekmece Basketbol'u 2 Ocak 2022'de konuk edecekti. Büyükçekmece Basketbol'da 6 oyuncunun koronavirüs salgını sebebiyle karantina olmasından dolayı maçın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada, "2 Ocak tarihinde oynanması planlanan Büyükçekmece Basketbol maçımız, rakibimizin en az 6 sporcusu için karantina uygulaması başlatılmış olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Büyükçekmece Basketbol ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.