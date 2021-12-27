İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2021 Pazartesi / 23 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,3691
  • EURO
    12,8742
  • ALTIN
    658.654
  • BIST100
    1912.98
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe - Büyükçekmece maçına koronavirüs engeli
Spor

Fenerbahçe - Büyükçekmece maçına koronavirüs engeli

Fenerbahçe Beko - Büyükçekmece Basketbol maçı, konuk ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

DHA27 Aralık 2021 Pazartesi 13:15 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 13:15
ABONE OL

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Büyükçekmece Basketbol'u 2 Ocak 2022'de konuk edecekti. Büyükçekmece Basketbol'da 6 oyuncunun koronavirüs salgını sebebiyle karantina olmasından dolayı maçın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada, "2 Ocak tarihinde oynanması planlanan Büyükçekmece Basketbol maçımız, rakibimizin en az 6 sporcusu için karantina uygulaması başlatılmış olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Büyükçekmece Basketbol ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.