Şampiyonluk yolunda herhangi bir sıkıntı yaşamak istemeyen Fenerbahçeli kurmaylar Ersun Yanal'ın transferdeki gözdesi için harekete geçiyor.

Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor'un başarılı sol beki Dairo Melnjak için Karadeniz ekibinin kapısını çalacak. Fenerbahçeli kurmaylar yaz transfer döneminde Kolarov olmayınca ilgilendiği Çaykur Rizesporlu Melnjak'ı yeniden gündemine aldı.

Karadeniz ekibinden sezon başında Vedat Muriç'i transfer eden Fenerbahçe, 26 yaşındaki Melnjak için de cazip bir teklif sunacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Hırvat sol beki çok istediği ve transferi için şartların zorlanması talebinde bulunduğu kaydedildi.

Dairo Melnjak, bu sezon Rizespor formasıyla çıktığı 7 müsabakadar 2 gole imza attı.

(Sabah)