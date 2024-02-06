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Spor

Fenerbahçe çeyrek final için Gaziantep FK ile karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

AA6 Şubat 2024 Salı 11:35 - Güncelleme:
Fenerbahçe çeyrek final için Gaziantep FK ile karşılaşacak
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Kalyon Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.

Tek maç üzerinden oynanacak maçı kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.

Kupanın 5. turunda Adanaspor'u 6-0 yenen sarı-lacivertli takım, son 16 turuna çıktı.

İki ekibin bu sezon Trendyol Süper Lig'de yaptığı maçları Fenerbahçe, 2-1 ve 1-0'lık skorlarla kazanmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda Efeler 09'u eleyen Gaziantep FK, bir sonraki turlarda Etimesgut Belediyespor ile Bodrum FK'yi geçerek son 16 turuna yükselmişti.

Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra Mert Hakan Yandaş, Lincoln Henrique, Joshua King ve Michy Batshuayi'nin yarınki maçta ilk 11'de görev alması bekleniyor.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Fred, Gaziantep FK deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Takımla birlikte çalışmasına karşın maç eksiği bulunan Rodrigo Becao'nun da bu mücadelede forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

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