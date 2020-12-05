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Spor

Fenerbahçe Denizlispor maçına hazır

Fenerbahçe, yarın deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

IHA05 Aralık 2020 Cumartesi 17:19 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 17:19
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Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 14.00’te başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular; 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçın ardından idman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sinan Gümüş antrenmanın ilk bölümünde takımla, ikinci bölümünde bireysel program dahilinde çalışırken; Nazım Sangare ve Harun Tekin de kendileri için hazırlanan bireysel programlar dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Mbwana Samatta salonda çalışırken; Diego Perotti ile Kemal Ademi’nin de tedavilerine devam edildi.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bu akşam özel uçakla Denizli’ye gidecek.

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