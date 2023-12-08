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Spor

Fenerbahçe derbi maçına hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı lacivertli ekip, derbinin hazırlıklarını bugün yaptığı antremanla tamamladı.

AA8 Aralık 2023 Cuma 20:50 - Güncelleme:
Fenerbahçe derbi maçına hazır
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

FENERBAHÇE KAMPA GİRDİ

Bu antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.

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