Fenerbahçe derbi maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.



FENERBAHÇE KAMPA GİRDİ



Bu antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.