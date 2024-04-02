Fenerbahçe derbide kazandı, final biletini kaptı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 109-71 mağlup etti.
Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan sarı-lacivertli takım, finale yükseldi.
Fenerbahçe, final serisinde ÇBK Mersin ile şampiyonluk mücadelesi verecek.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, İbrahim Altıntaş, Nihat Çetin
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 36, McCowan 10, Meltem Yıldızhan, Hartley 13, Vanloo 6, Büşra Akbaş 4, Sude Yılmaz, Harrigan 2, Kübra Taşar
Fenerbahçe Alagöz Holding: Alperi Onar 14, Meesseman 14, Milic 9, Collier 18, McBride 21, Sevgi Uzun 9, Duygu Özen 10, İdil Saçalır 2, Tilbe Şenyürek 9, Ayşe Yılmaz 3
1. Periyot: 22-27
Devre: 38-45
3. Periyot: 53-72