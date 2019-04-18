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Fenerbahçe, Diego Laxalt için Milan ile masaya oturuyor

Milan'ın Genoa'dan 14 milyon euro'ya aldığı Diego Laxalt için Fenerbahçe devreye girdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Yaklaşık 6 yıldır İtalya Ligi’nde top koşturan, daha önce İnter, Empoli, Genoa ve son olarak Milan forması giyen Diego Laxalt için Fenerbahçe’nin devreye girdiği öğrenildi.
 
LAXALT AYRILMAK İSTEDİ MİLAN GERİ ÇEVİRMEDİ
 
Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası turnuvasında oynadığı futbolla bir hayli dikkat çeken ve Milan’ın 14 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Laxalt, hocası Gattuso tarafından yedek kulübesine hapsedilirken, Serie A’da fazla forma şansı bulamayan Uruguaylı futbolcunun takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu anlaşıldı. Bu sezon ligde sadece 6 maçta ilk 11’de oyuna başlayan Diego Laxalt İtalyan kulübü tarafından satış listesine konulurken, sol kanatta büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe’nin milli futbolcu için girişimlere başladığı belirtildi.
 
FENERBAHÇE KİRALAMAK İSTİYOR
 
Genoa’da iyi bir istatistik ortaya koymasına rağmen Milan’da bu sezon 26 maçta gol ve asist yapamayan Diego Laxalt için sarı lacivertli kulübün kiralama teklifinde bulunduğu öğrenilirken, Serie A devinin 26 yaşındaki oyuncuyu ilk etapta satmayı düşündüğü ifade edildi. Daha önce Empoli ve Genoa’da kiralık olarak forma giyen Uruguaylı futbolcunun satış opsiyonlu kiralama formülü masaya yatırılırken, Fenerbahçe’nin Laxalt’ta ısrarcı olduğu bildirildi.
 
 

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