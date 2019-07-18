Fenerbahçe, Eliaquim Mangala için harekete geçti
Manchester City, Eliaquim Mangala'nın takımdan ayrılmasına izin verdi. Fenerbahçe, Fransız stoper için harekete geçti.
İNGİLTERE’DEN Telegraph’ın haberine göre; Manchester City, transferde Fenerbahçe ile ismi anılan Eliaquim Mangala’nın maaş yükünden kurtulmak için takımdan bedava ayrılmasına izin verdi. Stoper arayışındaki Sarı Kanarya, Mangala için harekete geçti.
Akşam
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