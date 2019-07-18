İNGİLTERE’DEN Telegraph’ın haberine göre; Manchester City, transferde Fenerbahçe ile ismi anılan Eliaquim Mangala’nın maaş yükünden kurtulmak için takımdan bedava ayrılmasına izin verdi. Stoper arayışındaki Sarı Kanarya, Mangala için harekete geçti.

Akşam