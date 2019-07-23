Fenerbahçe bir yıldızını daha satıyor. 180 bin avroya aldığı Elif Elmas'ı bonuslarla birlikte 17,5 milyon avroya Napoli'ye gönderen Fenerbahçe, Jailson'u da çok iyi rakama yine İtalya pazarına gönderiyor. Adres ise; Inter... Orta sahasında büyük zenginlik bulunan ve bazı oyuncuları göndermeyi planlayan Ali Koç yönetimi, hesapta olmayan güzel bir tabloyla karşı karşıya.

Elif Elmas'ın kaymağını yiyen sarı-lacivertliler, geçen sezon Geremio'dan 4 milyon avroya alınan Jailson'u 9 milyon avroya Inter'e satıyor. Ki bu kârlı satışta kulüp aynı zamanda oyuncunun yıllık ücretinden de kurtulmuş oluyor.

Orta saha rahatlıyor

Sarı-lacivertlilerin en zengin bölgesi olan ve UEFA yaptırımları düşünüldüğünde böyle bir lüksü bulunmayan Fenerbahçe, Elif Elmas ile birlikte Jailson'un da gitmesiyle orta sahasını rahatlatacak. Bu bölgede rekabet Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici gibi isimlere kalacak. İlk etapta satışı düşünülen ve ciddi piyasası olan Miha Zajc ise bu durumda kadroda tutulacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde iki-üç takviyeyle sezonu kapatacaklarını ifade eden başkan Ali Koç ve ekibi de iki isimden gelecek parayla derin bir nefes alacak.

Örnek kaptan

Yeniden yuvasına dönen, reklam filmlerinde ve forma tanıtımlarında da vitrin yüzü olan Emre Belözoğlu, her manada farkını gösteriyor. İtalya, İspanya ve İngiltere gören, 38 yaşında olmasına rağmen hırsı ve isteğiyle dikkat çeken tecrübeli isim, kampta hem çok çalışıyor hem de gençlere yardımcı oluyor. Ersun Yanal da yeni sezonda Belözoğlu'nu "yardımcısı" gibi görüyor. (Türkiye)