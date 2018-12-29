Fenerbahçe Emre Kılınç için para + Aatif dedi

Fenerbahçe Yönetimi devre arasında kadroya yapmak istediği takviyeler için Sivasspor'un kapısını çaldı.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın verdiği listede olan Emre Kılınç için Sivas yönetim ile masaya oturdu.

Sivas'ın Sarı-Lacivertliler'den 4 milyon Euro istediği ortaya çıktı. Fenerbahçe ise 2 milyon Euro ve Aatıf'ı önerdi. Kırmızı-Beyazlı yönetim ise bu teklife kesin yanıt vermedi. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor

Boluspor altyapısından yetişen Emre, üç sezondur Sivasspor forması giyiyor. Kariyeri boyunca çıktığı 206 maçta 35 gol atıp, 48 de asist yaptı.

(Sabah)