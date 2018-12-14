Fenerbahçe, Ersun Yanal'ı resmen açıkladı
Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Ersun Yanal'ın getirildiğini açıkladı.
Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Ersun Yanal'ın getirildiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Ersun Yanal'ın getirildiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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