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Spor

Fenerbahçe, Eyüpspor maçının taktiğini çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

IHA13 Mayıs 2025 Salı 13:35 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Eyüpspor maçının taktiğini çalıştı
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman, salonda gerçekleştirilen core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular, 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Pas çalışmaları ve dar alanda çift kale maçların ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman sona erdi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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