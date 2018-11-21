Fenerbahçe Fabregas ve Rojo'yu transfer etmek üzere
Ocak ayındaki ara transfer dönemi için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.
Sezon sonunda Chelsea ile olan sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu Cesc Fabregas için Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli devreye girdi.
MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ
Fabregas'ın aynı zamanda avukat olan menajeri Darren Dein ile yakın arkadaş olan Comolli'nin Fabregas için bir görüşme yaptığı ve yıldız isme cazip bir teklif sunmaya hazır olduklarını söylediği öğrenildi.
İMZA PARASI DA TEKLİF EDİLDİ
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin cazip bir imza parası teklifinde bulunduğu da gelen haberler arasında. Kulübe yakın kaynaklardan gelen habere göre F.Bahçe bu transferde bir adım önde bulunuyor.
MEVKİSİNİN EN İYİLERİNDEN
Merkez orta sahada görev yapan ve mevkisinin en iyilerinden olan Fabregas 2014'te Barcelona'dan Chelsea'ye 33 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Fabregas 110 kez de İspanya Milli Takım forması giydi.
STOPERE ADAY
Ara transfer döneminde kadrosuna stoper katmayı hedefleyen Fenrebahçe'de çalışmalar hızlandı. Stoper mevkisi için de 4 futbolcunun öne çıktığı bildirildi.
Koeaman'ın isteğiyle ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmaya hazırlanın Fenerbahçe'de 4 isim öne çıktı. Santos'ta forma giyen Gustavo Henrique ile temaslar devam ederken, yaz transfer döneminde de adı geçen Stoke City'nin Hollandalı stoperi Bruno Indi ile M.United'ın Arjantinli oyuncusu Rojo için de temaslar sürüyor. Bir diğer aday olan C.Palace'lı Riedewald için Ajax da devrede.
(Takvim)
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