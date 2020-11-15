Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçında gol düellosu

15 Kasım 2020 Pazar 18:04 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 18:04

Milli ara nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük hazırlık maçında karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, 3-1 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin golleri 24. dakikada Cisse, 42. dakikada Serhat Ahmetoğlu ve 45+1. dakikada Kemal Ademi'den geldi.

Fatih Karagümrük'ün gollerini ise 9. dakikada Sabo, 80. dakikada Alpaslan, 82. dakikada Sboeich kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

9' Harun Tekin aut atışında topu Luiz Gustavo'ya vermek isterken Erik Sabo araya girdi ve golü attı.

24' Mert Hakan Yandaş sol tarafta bomboş pozisyonda olan Kemal Ademi'yi gördü. Ademi'nin vuruşu direkten döndü. Direkten dönen topu Papiss Cisse tamamladı.

37' Fenerbahçe ön alanda pres yaptı. Ademi topu çaldı. Perotti'yi ara pasla kaçırdı. Karagümrük savunması son anda topu kornere attı.

42' Diego Perotti, Mert Hakan Yandaş'a ara pas verdi. Mert Hakan'ın ortası Papiss Cisse'yi geçip sağ tarafa doğru açıldı. Sağ bekten gelen Serhat Ahmetoğlu düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi.

45+1' Diego Perotti sağ taraftan Serhat Ahmetoğlu'nu kaçırdı. Serhat'ın ortası savunmadan sekip Kemal Ademi'nin önünde kaldı. Ademi bomboş pozisyonda golünü attı.

80' Orta sahayı topla geçen Alparslan Erdem, sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaptı ve direğe de çarpan top ağlara gitti...

82' Fatih Karagümrüklü oyuncuların uzaktan çektiği şutu kaleci Oytun Özdoğan çeldi. Alassane Ndao'nun önünde kalan top Artur Sobiech'e doğru sekti. Polonyalı oyuncu boş kaleye tamamladı...

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük 11'i: Harun; Serhat, Lemos, Sadık, Askarov; Luiz Gustavo; Mert Hakan, Perotti; Sinan, Ademi, Cisse.