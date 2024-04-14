Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, antrenmanın ardından kampa girdi.

VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe mücadelesi yarın saat 19.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.