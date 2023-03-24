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Spor

Fenerbahçe, Ferdi için kapıyı 20 milyon avrodan açacak! Ajax ve Napoli...

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Yüksek bir bonservis beklentisi olan genç oyuncu için Ajax ve Napoli'nin istekli olduğu öğrenildi.

Sabah24 Mart 2023 Cuma 11:13 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Ferdi için kapıyı 20 milyon avrodan açacak! Ajax ve Napoli...
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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un vazgeçilmezlerinden olan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın devlerini peşine taktı.

TALİPLERİ NAPOLI VE AJAX

İtalyan ekibi Napoli ile Hollanda temsilcisi Ajax, kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi olan 23 yaşındaki sağ bekin bonservisini almak için müthiş bir rekabete girecek.

KAPI 20 MİLYON EURO'DAN AÇILIYOR

Sarı-lacivertli yönetim, Avrupa'nın iki dev ekibinin genç yıldıza olan ilgisinden memnun ve bir o kadar da rahat. Tok satıcı rolündeki Fenerbahçe kapıyı 20 milyon Euro'dan açarken, "Daha fazla veren alır" politikası izleyecek.

NAPOLI REFERANSLARA GÜVENİYOR

Daha önce Fenerbahçe'den Eljif Elmas (16.2 milyon Euro) ve Kim Min-Jae'yi (18 milyon Euro) transfer eden Napoli, Ferdi transferinde önceki referanslarına güveniyor.

AJAX'A GÖRE BÜYÜK YATIRIM

Ajax, doğum yeri ve futbol altyapısı Hollanda olan Ferdi'yi gelecek adına da iyi bir yatırım olarak görüyor.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY ÖNEMLİ

Genç oyuncunun transferinde bonservis kadar sonraki satıştan pay transferde belirleyici olacak.

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