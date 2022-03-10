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Spor

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu ile el sıkıştı

Fenerbahçe'nin sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Ferdi Kadıoğlu ile yeni sözleşme için anlaşmaya vardığı iddia edildi.

10 Mart 2022 Perşembe 19:07 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 19:07
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki oyuncuyla yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Sözleşmenin detaylarının ise ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.

FERDİ KADIOĞLU'NUN FENERBAHÇE KARNESİ

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 30 resmi maçın 27'sinde ilk 11'de yer alan Ferdi Kadıoğlu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.

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