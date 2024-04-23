Fenerbahçe, Fred ile ilk kez puan kaybetti

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile 2-2 berabere kalıp zirve yarışında yara aldığı maçta, Fred ilgili bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar...

Sarı-Lacivertliler'in dünyaca ünlü yıldızı Fred, Olympiakos rövanşında oyundan alındığı için teknik direktör İsmail Kartal'a çıkarken sitem etmişti.

İkili kısa sürede sorunu çözdü ve dün Sivasspor karşısında 90 dakika sahada kalan Brezilyalı futbolcu, 45+2'de önce rakibine harika bir çalım attı ve daha sonra sol ayağıyla ceza sahası dışından enfes bir gole imzasını attı. Sevincini Kartal'a sarılarak gerçekleştiren Fred, Süper Lig'de 3 gole ulaştı.

FRED'LE İLK KEZ PUAN KAYBI

Lig kariyerinde en çok gol attığı sezonu 2021-22'de Manchester United döneminde 4 golle gerçekleştiren Sambacı, bu sezon son 4 maçta 2 asist ve 3 gole ulaştı. Fred'in daha önce sahada olduğu 19 maçı kazanan Kanarya, onun süper golüne rağmen onunla ilk beraberliğini dün akşam yaşadı.