Fenerbahçe, Fred ile özüne dönüyor

Orta sahadaki yıldızı Fred'in yokluğunda ligdeki maçta Miguel Crespo-İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo-İsmail Yüksek orta sahası ile oynayan Fenerbahçe, geriden oyun kurmakta zorlanırken uzun toplarda da isabetsiz kaldı. Bu kez İsmail Kartal ve ekibi Edin Dzeko'yu beslemek için özüne dönecek.

KISA PASLARLA GOL ARAYACAK

Boşnak oyuncu uzun toplarda faydalı olamazken maçı da şut atamadan tamamladı. Fred'in dönüşü ile birlikte uzun top seçeneğini kullanmayacak olan Kanarya, geriden oyunu kurarak rakip ceza alanında da kısa paslarla gol arayacak.