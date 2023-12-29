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Spor

Fenerbahçe, Fred ile özüne dönüyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred'in yokluğunda uzun toplara yönelen Fenerbahçe, bu kez geriden oyun kurup kısa pas yapacak.

Sabah29 Aralık 2023 Cuma 10:26 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Fred ile özüne dönüyor
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Orta sahadaki yıldızı Fred'in yokluğunda ligdeki maçta Miguel Crespo-İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo-İsmail Yüksek orta sahası ile oynayan Fenerbahçe, geriden oyun kurmakta zorlanırken uzun toplarda da isabetsiz kaldı. Bu kez İsmail Kartal ve ekibi Edin Dzeko'yu beslemek için özüne dönecek.

KISA PASLARLA GOL ARAYACAK

Boşnak oyuncu uzun toplarda faydalı olamazken maçı da şut atamadan tamamladı. Fred'in dönüşü ile birlikte uzun top seçeneğini kullanmayacak olan Kanarya, geriden oyunu kurarak rakip ceza alanında da kısa paslarla gol arayacak.

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