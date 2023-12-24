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Spor

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi kapalı gişe! Taraftar stada akın edecek

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bu akşam oynanacak derbiye taraftar yoğun ilgi gösterdi. Sarı lacivertli taraftarlar takımlarına desteğini bir kez daha gösterecek.

24 Aralık 2023 Pazar 12:35 - Güncelleme:
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi kapalı gişe! Taraftar stada akın edecek
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Süper Lig'de haftanın karşılaşması bu akşam (pazar) oynanacak ve Türkiye'de nefesler kesilecek.

Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı konuk edeceği derbi öncesi Kadıköy'de tüm biletlerin tükendiği öğrenildi. Sarı-lacivertli taraftarların, Ülker Stadı'na adeta akın etmeleri ve harika bir atmosfer yaratmaları bekleniyor. 2023 yılının ligdeki son sınavında Fenerbahçeli futbolseverlerin tek isteği, takımlarının bu zorlu mücadeleden zaferle ayrılarak liderliğini puan farkıyla sürdürmesi.

Cuma günü genel satışa çıkan biletlerin kısa sürede tükendiği bildirildi. Konuk Galatasaray takımının taraftarlarının da eklenmesiyle birlikte bu akşam statta, 50 bin civarında seyirci olacak.

Fenerbahçe taraftarının, derbiye özel koreografi hazırlığı içinde olduğu konuşuluyor. Tribünlerin sarı ve lacivert renklere bürünmesi, statta unutulmaz bir derbi atmosferinin oluşması bekleniyor.

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