Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun oldu

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Mustafa İlker Coşkun oldu.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

Derbi müsabakasında VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun'a, AVAR'da Özgür Yankaya ve Kerem Ersoy eşlik edecek.