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Spor

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşılaşmasının son hazırlıklarını yaptı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları tamamlandı.

DHA6 Şubat 2024 Salı 14:28 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Gaziantep FK karşılaşmasının son hazırlıklarını yaptı
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente hareket edecek.

Fenerbahçe, kupanın 5. tur mücadelesinde Adanaspor'u 6-0 yenerek son 16'ya adını yazdırmıştı.

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