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Spor

Fenerbahçe genç yıldız için devlerle yarış halinde

Kadrosuna genç ve dinamik isimler katmak isteyen Fenerbahçe, Moreirense forması giyen genç futbolcu Gonçalo Franco'yu gündemine aldı ancak sarı lacivertli takım transfer için Avrupa'nın önemli kulüpleri ile mücadele etmek zorunda.

Takvim21 Nisan 2024 Pazar 14:15 - Güncelleme:
Fenerbahçe genç yıldız için devlerle yarış halinde
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Fenerbahçe, Moreirense'nin 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Gonçalo Franco'yu transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor.

KAPI ÇALINACAK

Portekizli yıldız için Fenerbahçe, Moreirense'nin kapısını çalacak.

Sezonun son bölümünde performansını artıran Franco'nun da büyük bir transfer hedeflediği ve Fenerbahçe'den gelecek teklif sonrası Moreirense'de kalmayacağı belirtildi.

2 DEV DAHA PEŞİNDE

Portekiz ekibinin 23 yaşındaki orta sahası Gonçalo Franco, Fenerbahçe dışında Braga ve Benfica'nın da transfer listesinde yer alıyor.

Portekiz medyasındaki haberlerde 3 kulüp arasında müthiş bir transfer yarışının yaşandığı belirtildi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 30 maçta forma giyen genç yıldız gol atma başarısı gösteremezken 4 asist yaptı. Franco'nun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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