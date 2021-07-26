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Spor

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne gol oldu yağdı

Süper Lig 'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile kozlarını paylaştı. İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 4-0'lık skorla kazandı.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 19:36 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 19:36
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İlk yarısı golsüz biten mücadelede Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 49. dakikada Nazım, 59. dakikada Ozan, 70. dakikada Muhammed Gümüşkaya ve 79. dakikada Zajc'tan geldi.

3'TE 3

Daha önce oynadığı iki hazırlık maçından da galibiyetle kapatan Fenerbahçe, böylece 3'te 3 yaptı. Fenerbahçe, daha önce sırasıyla Rumen ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1'lik skorlarla geçmişti.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK PROGRAMI

28 Temmuz Çarşamba / Fenerbahçe-PEC Zwolle

31 Temmuz Cumartesi / Fenerbahçe- Greuther Fürth

4 Ağustos Çarşamba / Fenerbahçe-Dinamo Kiev

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