Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne gol oldu yağdı

İlk yarısı golsüz biten mücadelede Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 49. dakikada Nazım, 59. dakikada Ozan, 70. dakikada Muhammed Gümüşkaya ve 79. dakikada Zajc'tan geldi.
3'TE 3
Daha önce oynadığı iki hazırlık maçından da galibiyetle kapatan Fenerbahçe, böylece 3'te 3 yaptı. Fenerbahçe, daha önce sırasıyla Rumen ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1'lik skorlarla geçmişti.
FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK PROGRAMI
28 Temmuz Çarşamba / Fenerbahçe-PEC Zwolle
31 Temmuz Cumartesi / Fenerbahçe- Greuther Fürth
4 Ağustos Çarşamba / Fenerbahçe-Dinamo Kiev