Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne gol oldu yağdı

26 Temmuz 2021 Pazartesi 19:36 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 19:36

İlk yarısı golsüz biten mücadelede Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 49. dakikada Nazım, 59. dakikada Ozan, 70. dakikada Muhammed Gümüşkaya ve 79. dakikada Zajc'tan geldi.

3'TE 3

Daha önce oynadığı iki hazırlık maçından da galibiyetle kapatan Fenerbahçe, böylece 3'te 3 yaptı. Fenerbahçe, daha önce sırasıyla Rumen ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1'lik skorlarla geçmişti.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK PROGRAMI

28 Temmuz Çarşamba / Fenerbahçe-PEC Zwolle

31 Temmuz Cumartesi / Fenerbahçe- Greuther Fürth

4 Ağustos Çarşamba / Fenerbahçe-Dinamo Kiev