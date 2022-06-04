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Spor

Fenerbahçe Genel Kurulu'nda duygusal anlar! İsmail Kartal salona girer girmez...

Fenerbahçe 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda duygusal anlar yaşandı. Sarı lacivertli takımın eski teknik direktörü olan ve görevi Jorge Jesus'a devreden İsmail Kartal salona girer girmez alkış ve tezahüratlarla karşılandı.

IHA4 Haziran 2022 Cumartesi 11:24 - Güncelleme:
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Fenerbahçe Kulübü 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda, 761 genel kurul üyesinin katılımıyla başladı. Toplantı salonuna eski Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal giriş yaptığında genel kurul üyelerinin alkış ve tezahüratlarıyla karşılandı. Kartal'a eşi ve çocukları da eşlik etti.

Mali Genel Kurula; başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve üyeler katıldı. Mali Genel Kurul Başkanlık Divanına Talat Yılmaz seçildi.

Toplantı, 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet ve denetim raporunun okunması, görüşmeler ve 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet ve denetim raporunun ibrası ile devam edecek. Sonrasında ise sırayla 2022 yılı bütçesi ve ek bütçenin genel kurul oylarına sunulmasına, mali konularda bağımsız denetim standartlarına göre denetimi üstlenecek bağımsız denetim firması seçiminin genel kurul oylarına sunulmasına, Türkiye Futbol Federasyonu Delegeleri ile Özerk Federasyonların delegelerinin seçimi ve sair konularda yönetim kuruluna görev süresinin bitimine kadar yetki verilmesine kulüp üyeliğinden ihraç edilen Erçin Çoban, Şükrü Selman Akbulutlu ve Mahmut Aslan Baysal'ın ihraç kararının onaylanması veya kaldırılmasının ayrı ayrı genel kurul üyelerinin oylarına sunulmasına geçilecek.

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