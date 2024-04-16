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Spor

Fenerbahçe geri dönüşleri seviyor

Bu sezon şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, geriye düştüğü birçok maçta geri dönmeyi başardı.

Fanatik16 Nisan 2024 Salı 09:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe geri dönüşleri seviyor
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Fenerbahçe, sezona çok iyi başladı, tarihi bir seri yakalayıp uzun süre ligin zirvesinde yer aldı. Yeni yılla birlikte, peş peşe yaşanan sakatlıkların da etkisiyle oyun olarak düşüş başladı.

Özellikle maçların ilk bölümlerinde beklenen performans sergilenemedi. Sarı-Lacivertliler, sık sık skor olarak geri düştü. Ancak İsmail Kartal ve öğrencileri pes etmeyerek birçok maçta geri dönmeyi başardı.

5 GALİBİYET 1 BERABERLİK

Kanarya, Ankaragücü, Rizespor, Kasımpaşa, Pendikspor ve son olarak da Karagümrük karşısında 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen bu karşılaşmaları kazanmayı başardı. Fenerbahçe ayrıca 25. haftada Kadıköy'de Alanyaspor önünde ilk golü yemesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak hanesine 1 puanı yazdırmayı başardı.

ZİRVEYE TUTUNDU

Sarı-Lacivertliler, 2024'te 1-0 geriye düştüğü karşılaşmalarda toplam 16 puan çıkararak şampiyonluk yarışına tutunmayı başardı. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de yeni yılda bu alanda en başarılı takım Fenerbahçe oldu. Kanarya'yı 14 puanla İtalya'dan Napoli, 13 puanla İngiltere'den Manchester City ve Tottenham ile Fransa'dan Lyon takip etti.

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