Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

'Fenerbahçe gibi dipte değiliz'

Mustafa Cengiz, “Bizim kulübümüz diplerde oynamıyor. Süper Lig’in en az gol atan takımlarından da değiliz” açıklamasını yaptı.

  • StarSpor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

MUSTAFA Cengiz’den ezeli rakip Fenerbahçe’ye gönderme. Galatasara’ın Başkanı dün Bilyoner.com ile yapılan sponsorluk anlaşmasının basın toplantısında, “Kulübümüz diplerde oynamıyor, en az gol atan takımlardan değiliz. Forvet transferi hocamızın talebi doğrultusunda önümüze geldiğinde hiçbir imzadan kaçmayız” dedi. Bu sözleri Fener’e gönderme olarak yorumlanan Cengiz şunları söyledi:

OCAK AYI TRANSFERİ ZORDUR

“Kiminle fotoğraf çektirsem bana ‘başkanım forvet al’ diyor. Ocak ayı transferleri, her yerde zordur. Scout ekibimiz ve teknik ekibimiz, çok ciddi çalışıyor. Çünkü sütten ağzımız yandı. Taraftar tepkisinde haklı. Biz bundan rahatsız olmadık, ders aldık. Dünya çapında hocamız var. Terim’in hiçbir önerisine karşı çıkmadık. Ana hedeflerimizden biri Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak. Kısa vadede bahsetmiyorum, stratejik vizyonumuz bu.”

AĞLAMIYORUM, GERÇEK BU

“Bizim birçok şeyde kusurumuz yok ama sorumluluğumuz var. Aynı şeyleri tekrar söylediğim zaman ‘Ağladın mı’ diyorlar. Ağlamıyorum, gerçek bu. Geçmişten bir yükle geliyorsunuz. UEFA bunu söyleyince bunu bizim aleyhimize kullanıyorlar. ‘Vay 147 milyon euro zarar ettin, ey UEFA bunları men et.’ diye yine binlerce yazı gidiyor. UEFA ile yaptığımız anlaşmaya uyacağız. Sponsorluk için ciddi çalışmalarımız devam ediyor.”

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Delilleri böyle yok etmişler

Delilleri böyle yok etmişler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA