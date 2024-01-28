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Spor

Fenerbahçe gözünü kararttı! Hedef yalnızca 3 puan

Fenerbahçe bu akşam sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Sarı lacivertli ekip şampiyonluk yolunda emin adımlarla yoluna devam etmek için yalnızca galibiyeti hedefliyor. İşte detaylar...

Akşam28 Ocak 2024 Pazar 09:02 - Güncelleme:
Fenerbahçe gözünü kararttı! Hedef yalnızca 3 puan
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F.Bahçe, saat 19.00'da A.Gücü'nü ağırlayacak. 57 puanla averajla liderlik koltuğunda oturan Sarı-Lacivertliler, renktaş takımı mağlup edip zirveyi bırakmak istemiyor. Son 4 maçta 2 beraberlik 2 beraberliği olan 28 puanlı A.Gücü ise üst sıraları zorluyor. Kanarya'da cezalı Oosterwolde forma giyemeyecek. Fred ve Luan Peres sakat. Osayi, Afrika Kupası'nda. Becao, Zajc ve Crespo ise takımla çalıştı. 11 maçlık yenilmezlik serisi olan Fenerbahçe, 8 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. İsmail Kartal ve Emre Belözoğlu ise ligde 2. kez rakip olacak. 2021-22'de Başakşehir'i çalıştıran Belözoğlu, Kadıköy'de F.Bahçe'yi 1-0 yenmişti.

BONUCCİ HAZIR

Başakşehir maçında sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartılan Leonardo Bonucci, dünkü antrenmanın tamamında yer aldı. İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde İtalyan savunmacı formasına kavuşacak.

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