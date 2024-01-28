F.Bahçe, saat 19.00'da A.Gücü'nü ağırlayacak. 57 puanla averajla liderlik koltuğunda oturan Sarı-Lacivertliler, renktaş takımı mağlup edip zirveyi bırakmak istemiyor. Son 4 maçta 2 beraberlik 2 beraberliği olan 28 puanlı A.Gücü ise üst sıraları zorluyor. Kanarya'da cezalı Oosterwolde forma giyemeyecek. Fred ve Luan Peres sakat. Osayi, Afrika Kupası'nda. Becao, Zajc ve Crespo ise takımla çalıştı. 11 maçlık yenilmezlik serisi olan Fenerbahçe, 8 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. İsmail Kartal ve Emre Belözoğlu ise ligde 2. kez rakip olacak. 2021-22'de Başakşehir'i çalıştıran Belözoğlu, Kadıköy'de F.Bahçe'yi 1-0 yenmişti.

BONUCCİ HAZIR

Başakşehir maçında sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartılan Leonardo Bonucci, dünkü antrenmanın tamamında yer aldı. İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde İtalyan savunmacı formasına kavuşacak.