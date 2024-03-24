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Spor

Fenerbahçe günü çifte mesai ile kapattı

Milli arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde yaptığı çift antrenmanla günü kapattı.

DHA24 Mart 2024 Pazar 19:18 - Güncelleme:
Fenerbahçe günü çifte mesai ile kapattı
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Milli arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla günü tamamladı.

Günün ilk antrenmanında ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık çalışması yapıldı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen ikinci çalışma; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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