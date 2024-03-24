Fenerbahçe günü çifte mesai ile kapattı

Milli arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla günü tamamladı.



Günün ilk antrenmanında ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık çalışması yapıldı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen ikinci çalışma; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.