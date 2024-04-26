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Spor

Fenerbahçe gurbetçi avında! Hedefteki isim Mert Kömür

Bir yandan sezonu şampiyon olarak tamamlamak için mücadele veren Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin gündeminde Alman ekibi Augsburg forması giyen gurbetçi genç Mert Kömür var. İşte detaylar...

Takvim26 Nisan 2024 Cuma 12:49 - Güncelleme:
Fenerbahçe gurbetçi avında! Hedefteki isim Mert Kömür
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Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, transfer için de harekete geçti. Yeni sezonun transfer planlamasını yapmaya başlayan Fenerbahçe gurbetçi avına çıktı.

GENÇ GURBETÇİ GÜNDEMDE

Geleceğe yönelik hamleler yapmak isteyen Sarı lacivertlliler, Alman ekibi Augsburg'da forma giyen Mert Kömür'ü gündemine aldı.

2 MAÇA ÇIKTI

18 yaşındaki orta alan oyuncusu bu sezon Augsburg formasıyla Bundesliga'da 2 maça çıktı. 28. haftada oynanan Hoffenheim maçında 15 dakika süre alan Mert, ardından 29. haftadaki Union Berlin maçında da 10 dakika görev yaptı.

ÜÇ BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR

Bölgesel Lig'de ise 12 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik performans sergileyen gurbetçi futbolcu orta alanda 10 numaranın yanı sıra, 8 ve 6 numara pozisyonlarında da görev yapıyor.

TFF YETKİLİLERİNİN ÇABASI

Şu anda Almanya U19 Milli Takımı adına oynayan Mert Kömür'ü ikna etmek için TFF yetkililerinin yoğun çaba harcadığı belirtiliyor.

PİYASA DEĞERİ

Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun piyasa değeri 1 milyon Euro.

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