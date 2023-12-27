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Spor

Fenerbahçe, haftanın ikinci derbisine hazırlanıyor

Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde karşılaşacağı Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 16:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe, haftanın ikinci derbisine hazırlanıyor
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Fenerbahçe Futbol Takımı, 29 Aralık Cuma günü Galatasaray ile yapacağı Turkcell Süper Kupa müsabakası hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Üç grup halinde top çalma ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe kafilesi, yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla derbinin oynanacağı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket edecek.

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