10 Ağustos 2020 Pazartesi 20:32 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 20:32

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertli ekip, Altay Bayındır ile rekabete girebilecek bir kaleci transfer etmeye karar verdi.

Sarı-lacivertli ekipte geride kalan sezonda kale, 22 yaşındaki Altay Bayındır'a teslim edilmişti. Genç kaleci, 32'si Süper Lig olmak üzere toplam 35 karşılaşmada Fenerbahçe'nin kalesini korudu. Sarı-lacivertli yönetim, Altay Bayındır'la forma savaşına girecek bir kaleci almayı planlıyor. Transfer edilecek kalecinin büyük ihtimalle yabancı olacağı kaydediliyor.

HARUN TEKİN GÖZDEN ÇIKARILDI



Fenerbahçe yönetimi, geçen sezon 6'sı Türkiye Kupası, 2'si Süper Lig olmak üzere toplam 8 maçta görev yapan 31 yaşındaki Harun Tekin'e ise gelecek transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldı.

Süper Lig'den bazı takımların Tekin'le ilgilendiği belirtiliyor.