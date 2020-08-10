İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2020 Pazartesi / 20 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3041
  • EURO
    8,588
  • ALTIN
    476.301
  • BIST100
    1075.52
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Harun Tekin ile yolları ayırıyor
Spor

Fenerbahçe Harun Tekin ile yolları ayırıyor

Fenerbahçe yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girerken kaleci konusunda transfer kararı aldı. Harun Tekin ile yolları ayırma kararı alan Kanarya, Altay Bayındır ile rekabete girecek bir kaleci transfer edecek.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 20:32 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 20:32
ABONE OL

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertli ekip, Altay Bayındır ile rekabete girebilecek bir kaleci transfer etmeye karar verdi.

Sarı-lacivertli ekipte geride kalan sezonda kale, 22 yaşındaki Altay Bayındır'a teslim edilmişti. Genç kaleci, 32'si Süper Lig olmak üzere toplam 35 karşılaşmada Fenerbahçe'nin kalesini korudu. Sarı-lacivertli yönetim, Altay Bayındır'la forma savaşına girecek bir kaleci almayı planlıyor. Transfer edilecek kalecinin büyük ihtimalle yabancı olacağı kaydediliyor.

HARUN TEKİN GÖZDEN ÇIKARILDI

Fenerbahçe yönetimi, geçen sezon 6'sı Türkiye Kupası, 2'si Süper Lig olmak üzere toplam 8 maçta görev yapan 31 yaşındaki Harun Tekin'e ise gelecek transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldı.

Süper Lig'den bazı takımların Tekin'le ilgilendiği belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.