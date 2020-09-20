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Spor

Fenerbahçe, Hatayspor maçında tam kadro

Süper Lig'in 2. haftasında yarın Hatayspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de, eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

AA20 Eylül 2020 Pazar 10:54 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 10:54
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Sezona, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde deplasmanda 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, bu maçı da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor.

Ligin yeni temsilcisi Atakaş Hatayspor ise ilk hafta sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor karşılaşması öncesinde eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

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