Fenerbahçe, Hatayspor maçında tam kadro

AA 20 Eylül 2020 Pazar 10:54 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 10:54

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Sezona, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde deplasmanda 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, bu maçı da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor.

Ligin yeni temsilcisi Atakaş Hatayspor ise ilk hafta sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor karşılaşması öncesinde eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.