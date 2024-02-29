Fenerbahçe, Hatayspor mesainde!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 2 Mart Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk ve 3 grup halinde pas çalışmasıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.