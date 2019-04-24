Fenerbahçe hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışması yapan futbolcuların, dar alanda oynanan çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladığı kaydedildi.

Sarı-lacivertli ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

(AA)