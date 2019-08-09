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Fenerbahçe, Hull City'nin Norveçli orta sahası Markus Henriksen'e teklif yaptı

Fenerbahçe'de '6 numara' arayışları devam ederken, gündeme İngiltere'de sürpriz bir isim geldi.

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Ön libero arayan Fenerbahçe'nin Hull City'nin Norveçli orta sahası Markus Henriksen'e teklif yaptığı iddia edildi.

İngiliz ve Norveç basınında yer alan haberlerde; Hull'un daha önce Fenerbahçe'nin yanı sıra Valencia, Sporting ve Bordeaux'nun da ilgilendiği oyuncu için tüm teklifleri geri çevirdiği belirtilirken, istediği rakam gelmeyince Henriksen'in bonservisini 3 milyon euro'ya düşürdüğü kaydedildi.

Ön libero ve on numara olarak görev yapabilen 27 yaşındaki Henriksen, geçtiğimiz sezon Championship'te 39 maçta 2 gol, 2 asist üretti..

Tecrübeli isim, Norveç Milli Takımı'nın da (49 maç/3 gol) bankolarından.

(Sabah)

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