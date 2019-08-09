Fenerbahçe, Hull City'nin Norveçli orta sahası Markus Henriksen'e teklif yaptı
Fenerbahçe'de '6 numara' arayışları devam ederken, gündeme İngiltere'de sürpriz bir isim geldi.
Ön libero arayan Fenerbahçe'nin Hull City'nin Norveçli orta sahası Markus Henriksen'e teklif yaptığı iddia edildi.
İngiliz ve Norveç basınında yer alan haberlerde; Hull'un daha önce Fenerbahçe'nin yanı sıra Valencia, Sporting ve Bordeaux'nun da ilgilendiği oyuncu için tüm teklifleri geri çevirdiği belirtilirken, istediği rakam gelmeyince Henriksen'in bonservisini 3 milyon euro'ya düşürdüğü kaydedildi.
Ön libero ve on numara olarak görev yapabilen 27 yaşındaki Henriksen, geçtiğimiz sezon Championship'te 39 maçta 2 gol, 2 asist üretti..
Tecrübeli isim, Norveç Milli Takımı'nın da (49 maç/3 gol) bankolarından.
(Sabah)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.