İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2024 Perşembe / 26 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,954
  • EURO
    34,7314
  • ALTIN
    2362.39
  • BIST100
    8945.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, iç sahada kalesini koruyamıyor
Spor

Fenerbahçe, iç sahada kalesini koruyamıyor

Süper Lig'de Adana Demirspor'u mağlup ettiği maçta kalesinde iki gol gören Fenerbahçe, iç sahadaki son 7 maçında kalesini gole kapatamadı.

3 Nisan 2024 Çarşamba 23:52 - Güncelleme:
Fenerbahçe, iç sahada kalesini koruyamıyor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti. Bu sezon deplasmanda oynadığı 15 maçın 10'unda kalesini gole kapatan sarı-lacivertliler, iç sahada ise bu başarılı grafiğini sergileyemedi.

Sahasında oynadığı 16 karşılaşmada kalesinde 18 gol gören Fenerbahçe, son 7 iç saha maçında ise kalesini gole kapatamadı. Ligin 18. haftasında Kadıköy'de Galatasaray ile golsüz berabere kalan Kanarya sırasıyla; Konyaspor, Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor ve Adana Demirspor maçlarında gol yedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.