Fenerbahçe, iç sahada kalesini koruyamıyor

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti. Bu sezon deplasmanda oynadığı 15 maçın 10'unda kalesini gole kapatan sarı-lacivertliler, iç sahada ise bu başarılı grafiğini sergileyemedi.

Sahasında oynadığı 16 karşılaşmada kalesinde 18 gol gören Fenerbahçe, son 7 iç saha maçında ise kalesini gole kapatamadı. Ligin 18. haftasında Kadıköy'de Galatasaray ile golsüz berabere kalan Kanarya sırasıyla; Konyaspor, Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor ve Adana Demirspor maçlarında gol yedi.