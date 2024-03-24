Fenerbahçe için kritik viraj nisan ayı!

Fenerbahçe'yi milli aradan sonra çok kritik bir viraj bekliyor... Sarı-lacivertliler, bu süreçte olağanüstü kongreye gidecek ve 7 maça çıkacak.

Kongreden ligden çekilme çıkarsa, hem bu sezonki birçok hedefe veda edilecek hem de gelecek sezon alt kümede mücadele edecek. Ancak 'devam' kararı alınırsa zorlu bir periyot başlayacak.

Süper Kupa, Konferans Ligi ve Süper Lig'de çok önemli 7 karşılaşma oynayacak. Nisan ayı, bir anlamda ya tamam ya devam ayı olacak.

Fenerbahçe kısacası, 30 günlük periyotta Süper Kupa'yı müzesine götürebilir, Konferans Ligi'nde yarı finale kalabilir ve Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam edebilir. Ancak sahada alınacak sonuçların ardından bu üç hedefini de kaybedebilir.

Ziraat Türkiye Kupası'na da çeyrek finalde veda eden sarı-lacivertliler, bir sezonu daha kupasız kapatabilir.