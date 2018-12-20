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Fenerbahçe için Leandro Pereira iddiası

Chapecoense'de kiralık olarak forma giyen Leandro Pereira'nın Fenerbahçe'den teklif aldığını yazan Brezilya basını, 'Görüşmeler olumu şekilde ilerliyor' dedi

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Slimani'nin büyük hayal kırıklığı yaratan performansının ardından forvet takviyesi için kollan sıvayan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim girdi.. 

34 MAÇTA 11 GOL ATTI 

Brezilya basını, kiralık olarak Chapecoense formasını giyen Leandro Pereira'mn San-Lacivertliler'den teklif aldığım yazdı.

27 yaşındaki forvetin bonservisinin Brugge'da bulunduğunu ve kiralık sözleşmesinin 31 Aralık'ta sona ereceğini yazan gazeteler, "Fenerbahçe ile Brugge arasında görüşmeler olumlu şekilde sürüyor" dedi.

Chapecoense formasıyla 34 maça çıkan Leandro 11 gol attı. Sambacı, pivot santrfor özellikleri bir golcü...

(Takvim)

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