Fenerbahçe için Leandro Pereira iddiası
Chapecoense'de kiralık olarak forma giyen Leandro Pereira'nın Fenerbahçe'den teklif aldığını yazan Brezilya basını, 'Görüşmeler olumu şekilde ilerliyor' dedi
Slimani'nin büyük hayal kırıklığı yaratan performansının ardından forvet takviyesi için kollan sıvayan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim girdi..
34 MAÇTA 11 GOL ATTI
Brezilya basını, kiralık olarak Chapecoense formasını giyen Leandro Pereira'mn San-Lacivertliler'den teklif aldığım yazdı.
27 yaşındaki forvetin bonservisinin Brugge'da bulunduğunu ve kiralık sözleşmesinin 31 Aralık'ta sona ereceğini yazan gazeteler, "Fenerbahçe ile Brugge arasında görüşmeler olumlu şekilde sürüyor" dedi.
Chapecoense formasıyla 34 maça çıkan Leandro 11 gol attı. Sambacı, pivot santrfor özellikleri bir golcü...
(Takvim)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.