Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı: Şubat ayında bambaşka bir Fenerbahçe olacak

Fenerbahçe'nin yeni idari menajeri Volkan Ballı, göreve gelir gelmez ilk açıklamalarını yaptı. TRT Spor'a konuşan Volkan Ballı, UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakipleri Zenit'i değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin şubat ayında daha farklı olacağına değinen Ballı, "Zenit ile karşılaşacağımız günlerde çok daha farklı bir Fenerbahçe olacak. Zenit, iyi ve güçlü bir kulüp. Hepsi çok güçlü rakipler. Elimizden geleni yaparak turu geçmeye çalışacağız." yorumunu yaptı.

Fenerbahçe TV'ye de konuşan Volkan Ballı, Zenit eşleşmesiyle ilgili "Zenit ile eşleşmek şans mıdır, değil midir bunu değerlendirmek lazım. Zenit'in çıkmasının bir avantajı, biz devre arası çalışmalarını yapmış ve hazır duruma gelmişken, onlar Mart'a kadar maç yapmayacaklar. Bu bizim avantajımız olabilir. Sanırım Avrupa kupalarında iç sahada son 5 maçını kaybetmemişler. Şubat ayında bambaşka Fenerbahçe olacak." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADI"

Ligdeki sıralamaları hakkında da değerlendirme yapan Fenerbahçe İdari Menajeri, "100 küsür yıllık tarihinde Fenerbahçe böyle bir şey yaşamadı ama futbolun içinde her şey var. Bunu yaşamak zorunda kaldık. Ben zorlu bir süreçte geldim ama gece gündüz çalışacağız. Ersun hoca da değer verdiğimiz bir insan. En büyük desteğimiz Fenerbahçe taraftarı olacak. Fenerbahçe taraftarı da üzülüyor. Bende onların içinden gelen biriyim. Biz Samadıra'ya yeniden Fenerbahçe ruhu kazandıracağız. Yıllar önce Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığımız başarıları yeniden kazanmalıyız. Bizim yapacağımız şey çalışmak, çalışmak ve çalışmak." dedi.

"HEPİMİZİN ALİ KOÇ'A DESTEK VERMESİ LAZIM"

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç'u değerlendiren Ballı, "Sayın Ali Koç, çok açık ve çok şeffaf çalışmayı seven bir insan. Fenerbahçe için çok fedakarlıklar yaptı. Kimsenin alamayacağı riskleri aldı. Hepimizin Sayın Ali Koç'a destek vermesi lazım. Fenerbahçe taraftarının bu duruma rağmen sayın Ali Koç'a desteği devam ediyor, bu müthiş bir şey. İnsanlar bu duruma gelindiğinde tribünden kaçar. Fenerbahçe taraftarı daha çok sahipleniyor. Futbolcular da taraftara layık olacak şeyler yapacak. Zaman zaman her takımın başına kötü günler gelebilir ama bu durumdan el birliği ile çıkacağız. Başkanımız, taraftarımız, futbolcularımız gece gündüz çalışacağız bu durumdan çıkacağız." dedi.

"FENERBAHÇE RUHU KAZANDIRACAĞIZ"

Volkan Ballı, amacının Samandıra'da yeniden Fenerbahçe ruhu kazandıracağını söyleyerek,"Ersun Hoca da değer verdiğimiz bir insan. En büyük destekçimiz Fenerbahçe taraftarı olacak. Fenerbahçe taraftarı da üzülüyor. Ben de onların içinden gelen biriyim. Biz Samandıra'ya yeniden Fenerbahçe ruhu kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

"YAPACAĞIMIZ ŞEY ÇALIŞMAK, ÇALIŞMAK, ÇALIŞMAK"

Amaçlarının Avrupa'da yeniden başarılı bir Fenerbahçe olduğunu söyleyen Ballı, "O dönemde güçlü kadrolar vardı ama kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik çıkmaz kadroları eski kaliteye çıkaramıyor. Biz burda Fenerbahçe'nin yolunu, büyüklüğünü, dünya devi olduğunu futbolcularımıza en iyi şekilde anlatmak zorundayız. Herşeyden önce psikolojik etmen olucak. Çok kaliteli, kişilik oalrak çok değerli oyuncuları var. Fenerbahçe çok gençleşti. Hepsi pırıl pırıl gençler. Kaliteyi ortaya çıkartmamız gerekiyor. Çalışmamız gerekiyor. Sayın Ali Koç uzun vadeli, uzun planlar yapıyor. Geçişler her zaman sancılı olur. Ben aynı zamanda divan kurulu üyesiyim, şimdi de Sayın Başkanımız'a destek vermeye devam edeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.

(Sporx)