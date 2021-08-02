Fenerbahçe ile anılan Arnautovic'in yeni adresi belli oldu

2 Ağustos 2021 Pazartesi 20:51 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 20:51

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Sırp asıllı Avusturyalı forvet Marko Arnautovic'in yeni takımı belli oldu.

İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, Çin'de Shanghai Port forması giyen golcü futbolcuyu transfer etti. Lacivert kırmızılıların kasasından, 2023'e kadar anlaştığı 32 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro atı bonuslarla birlikte toplam 4 milyon euro çıkacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEYDİ



Avusturya Milli Takımı ile EURO 2020'de yer alan Marko Arnautovic, geçtiğimiz sezon Çin Ligi'nde çıktığı 4 maçta 3 gol kaydetti. Arnautovic, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunuyordu.