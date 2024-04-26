İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2024 Cuma / 18 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4474
  • EURO
    34,8035
  • ALTIN
    2444.04
  • BIST100
    9942.15
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 11 milyar 915 milyon TL'lik derbi!
Spor

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 11 milyar 915 milyon TL'lik derbi!

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide her iki takımın kadro değerleri toplamı 11 milyar 915 milyon TL.

IHA26 Nisan 2024 Cuma 14:56 - Güncelleme:
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 11 milyar 915 milyon TL'lik derbi!
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-lacivertlilerin önde olduğu görülüyor. Transfermarkt'ın verilerine göre Kanarya; kadrosunda yer alan futbolcuların 201 milyon 450 bin Euro'luk değeriyle ligde bu alanda zirvede yer alıyor. Kartal'ın kadrosundaki futbolcuların piyasa değeri ise 138 milyon 730 bin Euro olarak dikkat çekiyor. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da 11 milyar 915 milyon TL.

EN DEĞERLİLER SZYMANSKİ VE FERDİ KADIOĞLU

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sahanın en değerli oyuncuları 20'şer milyon Euro ile sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcuları Sebastian Szymanski ve Ferdi Kadıoğlu olacak. Kanarya'nın, Brezilyalı oyuncusu Fred de 19 milyon Euro ile takım arkadaşlarını izleyecek.

Beşiktaş'ın en değerli futbolcuları ise 16'şar milyon Euro ile Gedson Fernandes ve Al-Musrati.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.