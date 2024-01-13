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Spor

Fenerbahçe ile Gaziantep FK 10. randevuda

Fenerbahçe ile Gaziantep FK yarın karşı karşıya gelecek bu mücadele ile iki ekip Süper Lig'de 10. kez rakip olacaklar.

AA13 Ocak 2024 Cumartesi 10:26 - Güncelleme:
Fenerbahçe ile Gaziantep FK 10. randevuda
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Gaziantep FK ile Fenerbahçe, ligde 10. kez karşılaşacak.

Ligde son maçında ağırladığı Konyaspor'u 7-1 ile geçen ve takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda bulunan sarı-lacivertliler, Gaziantep FK'ye konuk olacak.

İki takımın bugüne dek ligde karşı karşıya geldiği 9 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, rakibini 7 kez mağlup ederken, Gaziantep FK 2 müsabakayı kazanabildi. Söz konusu randevularda henüz beraberlik sesi ise çıkmadı.

Fenerbahçe'nin 23 golüne, Gaziantep FK 11 golle yanıt verdi.

GAZİANTEP'TE GALİBİYETLER EŞİT

Gaziantep FK'nin Fenerbahçe ile sahasında oynadığı karşılaşmalarda galibiyet ve gol sayılarında eşitlik bulunuyor.

İki ekibin Gaziantep'te oynadığı 4 karşılaşmada taraflar sahadan 2'şer kez galibiyetle ayrılırken, 7'şer kez gol sevinci yaşandı.

BU SEZON FENERBAHÇE GÜLDÜ

İki ekip arasında bu sezon ligde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe kazandı.

Ligin açılış maçında Gaziantep FK'yi konuk eden sarı-lacivertliler, sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.

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